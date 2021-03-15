Курсы валют в Беларуси на 15 марта: доллар подорожал, а евро подешевел

Курсы валют в Беларуси на 15 марта Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 15 марта, прошли торги. Доллар и российский рубль подорожали, а евро подешевел. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0007 и теперь стоит 2,594 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0009 и теперь стоит 3,0947 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0194 и теперь стоит 3,5453 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Беларусь пережила три шока»: помощник Лукашенко озвучил потери белорусского ВВП в 2020 году при полном локдауне.

И сказал, что на социальные нужды каждого белоруса тратится в год по 1000 долларов. (подробности)

«Килограмм греческой клубники - 30 рублей, белорусские яблоки – 86 копеек»: что почем на «Комаровке» в середине марта.

Покупатели спорят, есть ли у красивой и яркой клубники ароматный запах, но торговля идет бойко. (подробности)