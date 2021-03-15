Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 марта 2021 года: 947 новых заразившихся и восемь новых смертей за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 новых пациентов с COVID-19, выписаны - 658 пациентов. Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 303 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 143 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 12 395 тестов. Всего в стране проведено 5 113 709 тестов.

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