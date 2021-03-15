В Минске нашли 550 килограмм героина. Фото: СК РБ.

О завершении расследования крупного “наркотического” дела сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси. По данным ведомства, в сбыте героина обвинили четырех человек – они уроженцы Ближнего Востока и Восточной Европы. По данным следствия, с мая по ноябрь 2019 года они перевозили наркотики из Афганистана в страны ЕС через Беларусь.

Как сообщает СК, роли каждого были распределены. Например, руководитель группы искал новых людей и руководил ими, учил их различным приемам конспирации. Остальные участники неукоснительно исполняли порученные их руководителями обязанности – искали клиентов, занимались перевозкой, готовили тайники, где хранили наркотики. По данным следствия, наркотики в Беларусь они привезли через Россию под видом фруктов из Ирана. В Минске устроили тайник – на территории одного из предприятий, в стене бытовки. В тайнике нашли 550 килограмм героина.

Сообщается, что участникам этой схемы предъявили обвинения по статьям «Создание преступной организации либо участие в ней» (грозит до 13 лет) и «Незаконный оборот наркотических средств в составе организованной группы» (грозит до 20 лет)

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