«Эхо войны»: в Витебске «черные копатели» продавали найденное ими оружие

В Витебске «черные копатели» продавали найденное ими оружие. Кадр МВД РБ.

О задержании двух так называемых “черных копателей” сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси. Оба – жители Витебска. Одному 39 лет, второму – 58. Сообщается, что сначала вычислили младшего: в начале марта он продал витебчанину за 1,2 тыс. долларов винтовку системы Мосина и пистолет «TRIOMPHE FRANCAIS». Позже эксперты подтвердили: оружие пригодно для стрельбы. Мужчину задержали 12 марта, когда он пытался за 3000$ продать пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолет Браунинг.

Позже следователи вышли и на его знакомого - 58-летнего рабочего Витебского вагонного депо. У него дома нашли более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ, два самодельных ствола к нему, револьвер, три запчасти от винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, а также противотанковое ружье.

- Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот оружия. Со слов фигурантов, весь арсенал добывался ими с помощью металлоискателей и восстанавливался для дальнейшей продажи, - сообщает МВД РБ.

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