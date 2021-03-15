Вакцинация от коронавируса китайской вакциной началась в Беларуси

Вакцинация китайской вакциной от коронавируса началась в Беларуси. Фото: Минздрав

В Беларуси 15 марта началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, «около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап – вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника».

– Сегодня исторический момент – в феврале мы получили 100 000 доз китайской вакцины – эту партию поставили в нашу страну благодаря договоренностям глав государств. Первыми прививку получат сегодня медики, педагоги, соцработники, – уточнил Пиневич.

Тем временем Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн отметил: мы рады, что смогли обеспечить Беларусь нашей вакциной.

Первым пациентом, кому сделали прививку от коронавируса китайским препаратом, стал профессор Михаил Петрович.

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