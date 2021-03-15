Рыбак провалился под лед под Витебском: товарищ разговаривал с ним, чтобы тот не уснул от переохлаждения

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака. Фото: МЧС

Любитель рыбалки провалился под лед на озере Скрыдлево под Витебским, его достали спасатели. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Информацию о провалившемся под лед человеке сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациями получили 14 марта примерно в семь утра. На место прибыла водолазно-спасательная служба отряда «Витязь».

– На берегу водоема нас встречал мужчина. Он поддерживал товарища беседой, чтобы тот не уснул. Мужчина держался на поверхности воды на расстоянии около 100 метров от берега. Закрепив веревку, мои коллеги – водолаз Николай Ткачев и водитель-водолаз Назар Терентьев – на спасательной доске по льду начали пробираться к тонущему мужчине, а я остался на берегу, чтобы вытащить пострадавшего на поверхность, – рассказал подробности ЧП спасатель-водолаз Николай Балыко.

Рыбака погрузили на спасательную доску и доставили на берег. Мужчина находится в больнице с переохлаждением.

Читайте также:

В Гродно на крышу магазина в доме обрушился балкон с четвертого этажа

В результате случившегося никто не пострадал, отселение жильцов не требуется (подробности).

Лобовое столкновение под Крупками: сгорели грузовик и микроавтобус, водители погибли

По предварительной информации, водитель «Мерседес Спринтер» ехал в сторону Минска, уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в «Мерседес Атего» (подробности).

В Глубоком сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед

Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением (подробности).