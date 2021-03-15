Четыре популярных актера уволены из программы «Калыханка»

Елена Гиренок. Фото: t.me/by_culture

С несколькими актерами программы «Калыханка» на белорусском телевидении не продлили контракты. Об этом сообщила одна из уволенных артисток Эмилия Пранскуте «Радыё Свабода».

В частности, работать над программой больше не будут актеры Елена Гиренок, Сергей Жбанков, Вероника Пляшкевич и Эмилия Пранскуте.

Как уточнила Пранскуте, решение не продлевать с ними контракты руководство объяснило тем, что изменяется концепция передачи.

Контракты с актерами были заключены до 1 апреля 2021 года. Сейчас показывают выпуски, которые были записаны с участием уволенных актеров заранее.

Читайте также:

Известный хирург Дмитрий Харьков увольняется в знак солидарности с Владимиром Мартовым

Мартов работал в городской больнице скорой помощи в Витебске, ему не продлили контракт (подробности).

Первым в Беларуси честно говорил о COVID-19: в Витебске увольняют известного реаниматолога

Последний рабочий день у него будет 2 апреля (подробности).

На ратуше в Могилеве уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам

Он сконструировал механизм этих часов 15 лет назад (подробности).