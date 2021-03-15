Четыре популярных актера уволены из программы «Калыханка»

Елена Гиренок. Фото: t.me/by_culture
С несколькими актерами программы «Калыханка» на белорусском телевидении не продлили контракты. Об этом сообщила одна из уволенных артисток Эмилия Пранскуте «Радыё Свабода».
В частности, работать над программой больше не будут актеры Елена Гиренок, Сергей Жбанков, Вероника Пляшкевич и Эмилия Пранскуте.
Как уточнила Пранскуте, решение не продлевать с ними контракты руководство объяснило тем, что изменяется концепция передачи.
Контракты с актерами были заключены до 1 апреля 2021 года. Сейчас показывают выпуски, которые были записаны с участием уволенных актеров заранее.
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