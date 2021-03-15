Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
Еще
Комсомольская правдаКомсомольская правда
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 19:01

Две девочки пропали в Минске: они ушли из приюта 14 марта, их местонахождение до сих пор неизвестно

Милиция просит всех, кому известно, где они находятся, обращаться во Фрунзенское РУВД Минска
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Две девочки пропали в Минске. Фото: Telegram / Милиция Минска

В Минске ищут двух девочек-подростков, которые ушли из социально-педагогического центра с приютом днем 14 марта. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».

«Разыскиваются 15-летняя и 12-летняя жительницы Минска Шафаревич Виктория и Соколовская Мария» – говорится в сообщении.

Приметы Виктории Шафаревич: на вид 14-15 лет, рост 155-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. Она была одета в черную объемную куртку, шапку такого же цвета, черные брюки и белые кроссовки.

Приметы Марии Соколовской: на вид 12-13 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, ниже плеч.

На ней было пальто темного цвета, широкие брюки темного цвета, лаковые ботинки бирюзового цвета, темно-синяя шапка.

Всех, кому известно местонахождение несовершеннолетних на фото, милиция просит обращаться во Фрунзенское РУВД г.Минска: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 302-75-16, 102.