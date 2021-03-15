Две девочки пропали в Минске: они ушли из приюта 14 марта, их местонахождение до сих пор неизвестно

Две девочки пропали в Минске. Фото: Telegram / Милиция Минска

В Минске ищут двух девочек-подростков, которые ушли из социально-педагогического центра с приютом днем 14 марта. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».

«Разыскиваются 15-летняя и 12-летняя жительницы Минска Шафаревич Виктория и Соколовская Мария» – говорится в сообщении.

Приметы Виктории Шафаревич: на вид 14-15 лет, рост 155-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. Она была одета в черную объемную куртку, шапку такого же цвета, черные брюки и белые кроссовки.

Приметы Марии Соколовской: на вид 12-13 лет, рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, ниже плеч.

На ней было пальто темного цвета, широкие брюки темного цвета, лаковые ботинки бирюзового цвета, темно-синяя шапка.

Всех, кому известно местонахождение несовершеннолетних на фото, милиция просит обращаться во Фрунзенское РУВД г.Минска: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 302-75-16, 102.