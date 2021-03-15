Журналисту Денису Ивашину предъявили обвинение

Журналисту Денису Ивашина предъявили обвинения. Фото: БАЖ

Задержанному 12 марта журналисту Денису Ивашину 15 марта предъявлено обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса («Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел»). Об этом Белорусской ассоциации журналистов сообщила мать Ивашина.

Журналист останется под стражей на два месяца.

Напомним, что его задержали в Гродно вечером 12 марта в квартире, где он живет. Также у него в доме провели обыск. Затем с обыском пришли домой сначала к его матери, а после – к 95-летней бабушке.

– Дом и дачу обыскали, все носители информации (телефоны, ноутбуки, компьютеры), сим-карты, банковские карты, книги, блокноты, заметки, деньги и различные мелочи, такие как флаги, значки, визитки и т. д. забрали. Их очень интересовало все, что связано с Украиной, хотя статья уголовная, в ордере на обыск за якобы распространение личной информации, – рассказала супруга журналиста Ольга Ивашина.

Сам он помещен в изолятор КГБ.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Ивашин занимается расследованиями. В Беларуси сотрудничает с редакцией газеты «Новы Час». Последняя его статья в этом издании была о том, как бывшие украинские «беркутовцы» успешно устроились на работу в белорусскую милицию.

Кроме того, Ивашин – журналист и редактор белорусской службы сайта InformNapalm.

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