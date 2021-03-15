Цены на топливо вырастут в Беларуси с 16 марта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 16 марта. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией розничные цены на моторное топливо на АЗС с 16 марта 2021 года изменяются», – говорится в сообщении.

Бензин подорожает на копейку.

Так, с 16 марта литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,77 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,87 рублей, АИ-98-К5-Евро – 2,09 рублей, дизельное топливо – 1,87 рублей.

В концерне добавили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на одну копейку за литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

«С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросла на 22,5 процента», – уточнили в «Белнефтехиме».

Там добавили, что провели мониторинг цен на рынках сопредельных европейских государств, который показал, что на фоне значительного роста цен на нефть стоимость нефтепродуктов на указанных рынках выросла на 10-16%.

По данным концерна, в Беларуси с начала года топливо подорожало на 3,3%, цены в республике ниже, чем в Украине на 30%, чем в Польше и Прибалтике – на 45-50%, но выше, чем в России на 9 -13%.

Напомним, что в предыдущий раз бензин в Беларуси дорожал 10 марта (тоже на копейку).

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