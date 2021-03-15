Лукашенко включил в число постоянных членов Совета безопасности глав МВД, КГБ и Минобороны Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Состав постоянных членов Совета безопасности Беларуси расширен с пяти до восьми. Такой указ 15 марта подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, возглавляет Совбез президент страны.

В качестве постоянных членов Совета безопасности утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Кроме того, отмечается, что членами Совбеза, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны.

Ранее во время встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем 25 февраля Лукашенко заявил, что надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу этого органа. Вольфович после встречи сообщил журналистам, что было предложено добавить в состав постоянных членов Совета безопасности министра обороны, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности.

Читайте также:

Виктор Лукашенко - больше не помощник президента, но получил генеральские погоны

Напомним, недавно его выбрали президентом Национального олимпийского комитета (подробности).

Теперь Виктор Лукашенко – президент НОК, а в его исполком вошли Басков, Черкашина, Цилинская, Зубрилова

Всего в исполкоме - 11 спортсменов и спортивных функционеров. Уже прошло первое заседание под руководством нового главы Национального олимпийского комитета (подробности).

Лукашенко назначил нового главу МЧС

Известно, что он приехал в Минск из Гродно, где раньше работал в УВД (подробности).