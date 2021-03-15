В МИД Украины отреагировали на задержание белорусского журналиста Дениса Ивашина

В Гродно 12 марта задержали журналиста Дениса Ивашина. Фото: страница Facebook Дениса Ивашина

Профессиональная деятельность не должна и не может быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в МИД Украины, отвечая на запросы СМИ по поводу задержания белорусского журналиста Дениса Ивашина.

«Гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, – сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомстве.

Министерство уверено, что журналистская деятельность не может быть поводом для преследования.

«Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей, – добавили в МИД Украины.

Напомним, что 15 марта Денису Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса («Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел»). Он помещен в изолятор КГБ, под стражей останется два месяца. Его задержали в Гродно 12 марта, в квартире, где он жил.

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