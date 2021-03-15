Франция, Италия и Германия приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Фото: pixabay

Вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановлена 15 марта в Германии, Франции и Италии. Это сделано в качестве меры предосторожности, сообщает портал FOCUS со ссылкой на представителя немецкого Минздрава.

Напомним, что ранее специалисты рассказывали о случаях тромбоза после прививок этим препаратом.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в стране приостановили вакцинацию вакциной AstraZeneca до того момента, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) не выскажет свою позицию по безопасности этого средства.

Аналогично намерены действовать и в Риме: вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена до заявления ЕМА.

В самой компании AstraZeneca заверили, что вакцина безопасна. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что консультативный совет по безопасности вакцин рассмотрит 16 марта вопросы, связанные с препаратом компании AstraZeneca.

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