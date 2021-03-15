Наталья Эйсмонт прокомментировала фейк о Лукашенко и «Минской лыжне»

Республиканский зимний спортивный праздник "Минская лыжня - 2021". Фото: president.gov.by

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отреагировала на публикацию, посвященную «Минской лыжне» в издании «Московский Комсомолец». Ее заявление опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Московский Комсомолец» напечатал сочинение на тему «Минской лыжни», что прошла в эти выходные в Раубичах. Причем, неумело. Вот фрагмент репортёрской фантазии: «Операторы запечатлели момент, когда соперник Лукашенко специально падает аж три раза и, лежа враскоряку в снегу, делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского президента», – поясняется суть публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что гонка, в которой участвовал Лукашенко, к тому моменту завершилась.

«Авторов статьи даже не смутило, что гонка, в которой участвовал президент - к тому моменту завершилась, прошла церемония награждения (на кадрах Лукашенко с медалью), он даже успел ответить на вопросы журналистов. И уже стартовали соревнования любительских команд. Но, чего не сделаешь ради громкой статейки?!» – сказано в сообщении Telegram-канала.

Пресс-секретарь Лукашенко в комментарии РИА Новости ответила на публикацию «Московского комсомольца», также она объяснила, что такое забег новичков-любителей.

– Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU... Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать… Ну, и опять же, дабы восстановить картину, авторы вполне могли бы, к примеру, найти и сверить графики забегов, их составы, в том числе состав команды президента. Но этого, конечно же, никто не сделал, и получился очередной грубый фейк, – заявила Эйсмонт.

Она добавила, что речи о поддавках быть не может.

– Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно, – утверждает Наталья Эйсмонт.