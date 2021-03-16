Главный государственный санитарный врач Минска Ермак рассказала о нарушениях масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала о нарушениях масочного режима. Ее слова были опубликованы в телеграм-канале «Минск. Официально».

- Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске на данный момент не превышает средних многолетних значений. Распространение коронавируса находится в фазе стабилизации после устойчивого спада, который наблюдался в январе и феврале. Стоит отметить, что в местах массового скопления людей наблюдается снижение соблюдения мер профилактики. На прошлой неделе санитарные врачи обследовали 453 объекта и выявили нарушения на 14%. Они в основном касались соблюдения масочного режима: неправильное ношение масок сотрудниками или же отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Также не все субъекту хозяйствования добросовестно выполняют требования, которые касаются дезобработки помещений и контактных поверхностей, - отметила Ермак.

Она добавила, что по итогам проверки к административной ответственности были привлечены пять руководителей предприятий-перевозчиков, 21 руководитель в сфере торговли и еще 12 – в общепите.

Мэр Минска Владимир Кухарев заявил, что ситуацию с распространением инфекций в Минске нужно держать на постоянном контроле, а к руководителям предприятий, где не выполняются необходимые противоэпидемические мероприятия, применять серьезные меры административного воздействия.

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