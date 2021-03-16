В Минске за рулем авто задержали 17-летнего подростка, у которого в крови было 1,51 промилле алкоголя

В Минске за рулем задержали 17-летнего подростка, у которого в крови было 1,51 промилле алкоголя Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске задержали 17-летнего подростка, у которого в крови было 1,51 промилле алкоголя. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Подростка остановили инспекторы ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД в субботу, 13 марта, во дворе доме №41 по Партизанскому проспекту. Он ехал на «Субару», водительского удостоверения у него не было. Кроме этого, от парня исходил резкий запах алкоголя, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам освидетельствования в крови у 17-летнего подростка было 1,51 промилле алкоголя.

В отношении несовершеннолетнего сотрудники дорожной милиции составили четыре административных протокола.

Все материалы дела направят в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства парня для дальнейших разбирательств.

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