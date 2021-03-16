В Чижовке на Свислочи рыбак провалился под лед. Фото: МЧС

В Чижовке на Свислочи рыбак провалился под лед. Мужчину с общим переохлаждением доставили в больницу. Информация была размещена на сайте МЧС.

- В МЧС в понедельник, 15 марта, поступило сообщение о том, что в районе улицы Корзюки в Чижовке на реке Свислочь мужчина провалился под лед. Спасатели оперативно приехали на место случившегося и обнаружили, что в 20 метрах от берега находится человек. Выяснилось, что с момент случившегося он рыбачил. Два спасателя в гидрокостюмах подплыли к тонущему мужчине и удерживали его на плаву, пока к человеку транспортировали спасательную доску, - прокомментировали в ведомстве.

В МЧС также сообщили о том, что как только мужчину доставили на берег, его сразу же передали врачам. Он был доставлен в больницу с общим переохлаждением.

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