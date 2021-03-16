Мэр Минска Кухарев поручил обновить разметку на столичных улицах до 1 июня. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил обновить разметку на улицах столицы до 1 июня. Состояние разметки и ремонт переходов, среди других тем, обсуждались в понедельник, 15 марта, на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Как рассказал директор «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич, в 2021 году на улицах Минска кроме традиционных эмали и термопластика для нанесения разметки используют также холодный пластик и спрей пластик.

- Холодный пластик и спрей пластик отличаются хорошей видимостью в темное время суток, высокой износостойкостью и устойчивостью к противогололедным реагентам, - отметил Савич.

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил обновить разметку на столичных улицах до 1 июня 2021 года, а также потребовал обеспечить ежедневный осмотр всех светофоров, дорожных знаков и по необходимости обеспечить их своевременный ремонт.

Дорожным службам необходимо в течение месяца выполнить текущий ремонт всех подземных переходов, где есть необходимость, очистить от песка улично-дорожную сеть и ливневую канализацию.

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