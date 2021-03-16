В Минске за Дворцом Республики сделают музыкальную террасу. Фото: ticketpro.by

В Минске за Дворцом Республики со стороны улицы Интернациональной летнее кафе с террасой станет музыкальным. Помимо выступления коллективов также рассматривается вопрос о свободном фортепиано, на котором могли бы играть гости. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- Уже в этом сезоне терраса станет музыкальной. Мы также рассматриваем варианты организации джазовых вечером, а, вместе с тем, и формат свободного фортепиано для гостей, на котором они могли бы играть, - рассказал директор Дворца Республики Максим Приходовский.

Несмотря на пандемию коронавируса терраса у Дворца Республики открылась в июне 2020 года.

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