Мингорсуд рассмотрит 23 апреля апелляционную жалобу на приговор журналисткам «Белсата» Андреевой и Чульцовой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минский городской суд рассмотрит 23 апреля, в пятницу, апелляционную жалобу на приговор журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Судебное заседание начнется в 10 утра. Об этом сообщили в телеграм-канале «Белсата».

Напомним, что Катерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года. Они вели прямой репортаж с Площади Перемен.

Суд вынес приговор журналисткам 18 февраля. Их признали виновными по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Чульцовой и Андреевой было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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