В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России был обнаружен южноафриканский штамм коронавируса. Информация об этом была размещена на сайте Роспотребнадзора.

- Было зафиксировано 28 случаев заражения «британским» штаммом и два – южноафриканским штаммом. Что касается заражений бразильским штаммом COVID-19, то их выявлено не было. В 16 случаях удалось выявить иные мутации коронавируса, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что за последнее время провели сбор 8 159 образцов клинического материала у тех людей, которые приезжали из-за рубежа, тех, кто контактировал с ними, у лиц с подозрением на повторное заражение коронавирусной инфекцией, у больных с устойчивостью к лечению, у детей до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, у лиц с нетипичным течение заболевания, а также из крупных эпидемических очагов.

Исследования проводят 14 научно-исследовательских организации Роспотребнадзора.

Напомним, что южноафриканский штамм коронавируса впервые был выявлен в конце 2020 года.

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