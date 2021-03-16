Мужчина выращивал коноплю в комнате у ребенка. Фото: скриншот с видео МВД

В Минске мужчина выращивал коноплю в комнате у ребенка. Он признался, что выращивал наркотик для личного употребления. Об этом сообщили на сайте ГУВД Мингорисполкома.

- Горшки с коноплей и емкости с псилоцибиновыми грибами сотрудники милиции обнаружили в комнате ребенка. Задержанный мужчина выращивал коноплю в шкафу несовершеннолетнего, а после этого переставлял горшки на подоконник. В ходе проведенного обыска удалось обнаружить 10 грамм марихуаны, 5 горшков с почвой и 12 кустов конопли, более 4 грамм опасного вещества, которое содержит псилоцибин, семена конопли, а также осветительные лампы, - пояснили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что подобным ремеслом он занимался на протяжении длительного времени и выращивал коноплю для личного употребления.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске мужчина выращивал марихуану в гараже, который арендовал.

Мужчина признался, что выращивал марихуану для личного употребления. (подробности)

В Гомеле задержали мужчину, который перевозил в такси 30 килограмм насвая.

Насвай предназначался для продажи. (подробности)