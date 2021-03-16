Посмотрите, как сотрудники МЧС в Гомеле спасали кота, который застрял в оконной раме

В Гомеле сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в оконной раме. Фото: МЧС

В Гомеле сотрудники МЧС спасли кота, который застрял в оконной раме на третьем этаже. Информацию опубликовали на сайте МЧС.

- В понедельник, 15 марта, в службу спасения поступил звонок с сообщением о том, что необходима помощь коту, который застрял в оконной раме в жилом доме, который находится на улице Б. Хмельницкого в Гомеле. Спасатели оперативно приехали на место и установили, что животное застряло на третьем этаже, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что сотрудники МЧС при помощи трехколенной лестницы извлекли кота и передали жильцам дома. Животное не пострадало.

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