«Белавиа» представила мобильное предложение для покупки билетов и регистрации на рейсы. Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Белавиа» представила мобильное предложение для покупки билетов и регистрации на рейсы. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

- Для того, чтобы приобрести билеты, необходимо заполнить данные о городе вылета, городе прибытия, датах вылета и количестве пассажиров. Система предоставил результаты по заданным критериям и пользователю самостоятельно сможет выбрать подходящий ему рейс из списка доступных. После выбора тарифа и стоимости полета нужно ввести данные и контактную информацию о пассажирах, а затем перейти к экрану оплаты. После успешной покупки билетов, пользователь получит на свой электронный адрес электронное письмо с подтверждением совершенного платежа, - рассказала в авиакомпании.

И добавили, что также мобильное приложение дает возможность зарегистрироваться на рейс онлайн. Это позволит ускорить процесс прохождения регистрации в аэропорту.

- Но это нужно сделать не ранее 24 часов и не позднее 2 часов до времени вылета. Для большинства регулярных рейсов в маршрутной сети «Белавиа» пользователи приложения смогу получить мобильные посадочные талоны с QR-кодом, - отметили в «Белавиа».

Приложения было разработано сотрудниками комании EPAM в рамках хакатон. Оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

В авиакомпании уточнили, что пока это базовая версия, но в будущем планируется увеличение количества доступных функций. Среди них – возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах, вход в личный кабинет участника программы лояльности «Белавиа Лидер» и другие.

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