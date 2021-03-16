В Бресте пьяный водитель авто не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение – погиб пассажир

В Бресте пьяный водитель авто не справился с управлением и влетел в разделительное ограждение. Фото: скриншот с видео МВД

В Бресте пьяный водитель «БМВ» не справился с управление и влетел в разделительное ограждение. В результате случившегося один пассажир погиб, второй – доставлен в больницу. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- ДТП произошло во вторник, 16 марта, на улице Янки Купалы в Бресте. Удалось установить, что за рулем автомобиля «БМВ 523» находился 21-летний водитель в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, затем врезался в заборное ограждение разделительного газона. После этого машина оказалась на встречной полосе. В крови у молодого человека содержалось 1,4 промилле алкоголя, - прокомментировали в ведомстве.

В результате произошедшего 35-летний пассажир авто скончался, а 21-летний был доставлен в больницу. Водитель не пострадал.

Ночью на месте аварии работали сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

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