В Минобороны сообщили, что в Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка. Фото: БелТА

В Министерстве обороны сообщили, что в Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. Уже в ближайшее время подразделение будет доукомплектовано более чем 400 военнообязанными. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- В рамках комплексной проверки Вооруженных Сил приводится в боевую готовность подразделение из состава механизированной бригады. Постепенное наращивание действий и состава проверяемых войск идет в соответствии с планом проверки. Также формируются и готовятся к выполнению задач отдельные элементы тылового и техобеспечения. Идет процесс получения стрелкового оружия, боеприпасов, военно-технического имущества, материальных средств по службам тыла со складов и баз, - прокомментировали в Минобороны.

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