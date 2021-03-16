В Беларуси появится новый контролирующий государственный орган

В правительстве хотят, чтобы в каждом министерстве и области были регуляторы вопросов цифровизации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На заседании у Александра Лукашенко во вторник, 16 марта, обсуждался вопрос создания отдельного государственного органа по регулированию цифровой сферы, информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Так Лукашенко ознакомился с докладом правительства Беларуси по вопросу данного госоргана. И уже идет подготовка комплексного указа, который в ближайшие сроки будет доработан, а затем и подписан. Отмечается, что это позволит сосредоточить существующие в этой сфере госресурсы на нескольких ключевых направлениях.

- Создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества, - пояснил намерения Лукашенко.

Однако добавил, что решение вопросов уже затянулось. Поэтому он поручил, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. А вскоре - летом 2021 года, выдвинуты на рассмотрение на отдельном совещании.

Подробнее о планируемом к созданию госоргане БелТА рассказал Николай Снопков, первый зам премьер-министра Беларуси.

По словам чиновника, все же определить единый госрегулятор цифровой сферы - непросто. Снопков подчеркнул, что не хотелось бы, чтобы было просто изменено название, но должны быть изменены смысл и его сущность.

- Мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор. Важно создать в каждом министерстве, в каждой области определенную вертикаль компетенций. Это должны быть люди, понимающие, что необходимо делать в цифровизации соответствующих отраслей. А также знающие, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности, - уточнил он.

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