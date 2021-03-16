Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 марта 2021 года: еще 9 смертей, но хотя бы меньше 1000 заболевших за сутки

Опубликована официальная статистика по CPVID-19 в Беларуси.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Минздраве рассказали, сколько еще человек заболели коронавирусом в Беларуси.
Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 876 пациентов. Общее количество заболевших с начала пандемии, таким образом, составляет уже 304 тысячи 146 человек.
Соответственно растет и количество выздоровевших - за сутки +735 выписанных пациентов, а за весь период - 294 тысяч 878 пациентов.
- За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 112 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в Минздраве официальную статистику смертей.
Таким, образом, за прошедшие сутки скончались еще 9 человек с подтвержденным коронавирусом.
Что касается выполненных тестов, то их уже более 5,122 миллиона штук, и только за минувшие сутки - 8 тысяч 382 исследований.
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