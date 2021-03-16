Стали известны подробности создания в Беларуси российско-белорусских военных учебных центров

Стали известны подробности создания в Беларуси учебных российско-белорусских военных центов. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу прошла еще 5 марта, однако о результатах переговоров стало известно только сейчас.

Планируется, что будут созданы сразу три учебно-боевых центра. Два – в России. Один будет готовить бойцов белорусских и российских сухопутных войск. Сообщается, что в нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений, учитывая боевой опыт России. Еще один центр появится в Калининградской области - на базе Балтийского флота Западного военного округа. Там белорусы будут готовить подразделения на базе морской пехоты России, а также проводить водолазную подготовку белорусских специалистов.

Третий центр хотят создать на территории Беларуси – это будет учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. В нем будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных ЗРК, состоящих на вооружении армии России, а также совместное выполнение учебно-боевых задач, сообщает Минобороны Беларуси. Сроки создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО на базе которого будет проходить подготовка пока никто не озвучивает.

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