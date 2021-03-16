Частные объявления в Беларуси теперь можно выкладывать с 3D-фотографиями.

Такую технологию запустила одна из платформ онлайн-объявлений, которая работает в Беларуси. Заявляется, что такая функция появилась в нашей стране впервые.

Из-за пандемии коронавируса технология 3D-фото стала популярна у крупнейших торговых площадок онлайн-продаж в США и Европы еще в прошлом году. Однако до недавнего времени, чтобы сделать 3D-фото, нужно было студийное оборудование: поворотная платформа, рельсы для камеры или умение работать в видеоредакторе. Теперь белорусы могут сделать 3D-фото собственным смартфоном за пару минут. Благодаря новой технологии продавцы смогут просто и быстро привлечь внимание к своим предложениям. А покупатели, не выходя из дома, смогут увидеть реальное состояние вещи «без фотошопа», что особенно актуально для товаров, которые продаются по объявлениям.

- Из-за пандемии в Беларуси произошел колоссальный рост онлайн-сделок. Но при заказе через интернет на любом сайте всегда существовал риск получить вещь, которая выглядит не совсем так, как на экране. Технология 3D-фото позволит избежать такой ситуации. Она симулирует реальный покупательский опыт, когда вы приходите в магазин и рассматриваете товар со всех сторон. Клиенты Куфара первыми в Беларуси получат доступ к этой технологии, - рассказал «Комсомолке» Артем Рабцевич, директор площадки объявлений Куфар.

Новая технология доступна благодаря мобильному приложению 3DShot. Пока функция 3D-фото доступна только пользователям операционной системы iOS. Снимать можно любые потребительские товары и авто. С ближайшем будущем функционал расширится и станет доступным для пользователей приложения на Android. Протестировать новую технологию частные пользователи смогут бесплатно до 1 мая 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники притворяются “Куфаром”, чтобы выманить деньги у доверчивых белорусов. Сервис предупреждает: популярная в России схема обмана набирает обороты в Беларуси