Лукашенко об IT: «Тем, кто начнет вопить, что мы зажимаем, хочу сказать, что речь идет о контроле»

Лукашенко заявил, что в Беларуси для развития IT уже немало было создано. Фото: БелТА.

Во вторник, 16 марта, на совещании у Александра Лукашенко обсуждалась сфера IT и ее пересечение с финансовой отраслью, а также намерения государства по регулированию цифрового сектора.

Выступая Лукашенко подчеркнул, что IT проникает и оказывает влияние на все сферы. Заявил, что «цифра проникает в каждый дом», а действия или заявления владельцев IT-гигантов сказываются на традиционных отраслях экономики.

В Беларуси же, по его мнению, необходимо уточнить ряд положений законодательства, установить необходимый уровень контроля (над цифровой сферой финансовых операций, вообще, и цифровой отраслью в частности), а также - улучшить правовое поле, таким образом, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти свое применение в белорусском сегменте мирового IT-рынка.

- Мы должны рассматривать цифровые технологии с позиции не только угроз, но и возможностей для развития, - констатировал Лукашенко на совещании, видео с которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Но он и не исключил, что из-за создания нового госоргана-регулятора, может прозвучать определенная критика:

- Тем, кто начнет сейчас вопить, что мы зажимаем, закрываем, чуть ли не на «айти» опять наступаем и на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле. С одной стороны - цивилизованном контроле, а с другой стороны мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать это сегмент, - предупредил Александр Лукашенко.

А продолжая, заметил, что в Беларуси для IT-сектора ранее уже было немало создано. Благодаря чему и появилась новая и очень эффективная отрасль экономики. И уточнил, что компании, работающие в ПВТ, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. А валютная выручка, поступающая в бюджет страны благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит и ценовой устойчивости.

Подробнее о том, как будет происходить государственное регулирование цифрового сектора, «Комсомолка» сообщала ранее.

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