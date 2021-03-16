В Минздраве Беларуси рассказали, сколько аппаратов КТ и МРТ сейчас находится в ремонте. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Эта история началась с того, что известный витебский реаниматолог Владимир Мартов, врача, который первым в Беларуси стал честно говорить о коронавирусе, в интервью tut.by рассказал о том, что предшествовало его увольнению и стало, как он считает, главной причиной этого. Так доктор Мартов сообщил, что в БСМП в Витебске произошло ЧП, после которого погибли пациенты на ИВЛ. Он заметил, что еще после первой волны эпидемии больница вышла с изношенным (кислородным) оборудованием, вторую волну система не выдержала. Из-за технического сбоя пациентам на ИВЛ перестал поступать кислород в необходимых объемах. Чтобы устранить проблему врачи обращались и к руководству больницы, и к работникам кислородной службы, но проблему до конца так и не устранили - «спускали на тормозах», считает доктор. Серьезное ЧП произошло 7-8 января, в хирургическом корпусе трижды отключалась подача кислорода. Пациенты на ИВЛ не получали кислород 15, 20 и 23 минуты.

- Стали умирать люди. Кто-то умер в те же дни, кто-то - через день, через 3 - 5 дней… Это очень страшно, когда умирают пациенты, которых ты спасал как мог. Когда лицо человека чернеет на глазах у медиков, а мы ничего, вообще ничего не можем сделать! - волнуясь рассказал он в своем интервью.

После этого Мартов написал о ЧП министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу, в больницу приехала комиссия.

12 марта, посещая больницу в Молодечно, Александр Лукашенко сказал:

- Если это очередная политика - так надо на место ставить. Нам не до политики сейчас. И пресекать подобные вещи. Если там, действительно есть проблема, но так ее надо решать, - заявил он.

16 марта Минздрав Беларуси рассказал о том, сколько оборудования сейчас назодится на ремонте. Так, по состоянию на 15 марта на ремонте находится 12 единиц оборудования. Это составляет 5% парка – всего в стране 260 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Также приводится список сломанного оборудования.

5 неисправных аппаратов КТ: в Светлогорской ЦРБ», в Минском городском онкодиспансере, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

3 неисправных аппарата МРТ: в Гомельской областной клинической больнице, во второй ГКБ Минска, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Также в ремонте находятся два линейных ускорителя электронов - из Гомельского областного клинического онкологического диспансера и из Минского городского клинического онкологического диспансера.

А еще поломались два ангиографических комплекса – в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи и в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

- На сегодняшний день проводятся процедуры госзакупок запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности медицинской техники, - сообщает Минздрав. - В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире увеличилось потребность в высокотехнологичном медицинском оборудовании. Это привело к повешению нагрузки на оборудование и необходимости проведения более частых работ по замене их узлов/модулей. Сейчас, в период более спокойной эпидситуации, организации здравоохранения активизировали работу по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.

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