Сильный мокрый снег и всего +7 днем: вот почему погода в Беларуси 17 марта испортится

В конце недели в Беларуси прогнозируется похолодание. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в среду, 17 марта. Так в Белгидромете предупредили об осадках, местами сильных, и новых ночных заморозках.

Ночью в среду средняя температура в Беларуси понизится до -3…+3 градусов. При этом в течение суток на большей части страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами мокрый снег будет очень сильным. Из-за этого синоптики предупреждают о налипании мокрого снега, а на дорогах - о слабом гололеде и гололедице.

Ветер при этом будет северного направления около 5 - 10 метров в секунду. Но днем в некоторых регионах он может быть порывистым со скоростью до 14 метров в секунду.

Единственное, что может немного порадовать, так это то, что днем мороза не будет - в среднем +1…+7 тепла.

Хотя, в продолжение недели в Беларуси на 18 и 19 марта прогнозируется ощутимое похолодание. На четверг, 18 марта, -4…+1 ночью и -1…+4 днем. И усиление морозов в пятницу, 19 марта, -1…-7 в ночные часы и -2 до +4 уже днем.

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