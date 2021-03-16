В Минске задержали модератора чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

В отношении 34-летнего администратора чата и других участников телеграм-ресурсов возбудили уголовное дело за создание экстремистского формирования - материалы на правовой оценке. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В Минске сотрудники ГУБОПиК задержали 34-летнего мужчину, который был администратором закрытого паблика района в Новой Боровой. Подробности сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Уточняется, что телеграм-канал, который правоохранители называют деструктивным, содержал примерно 300 участников и назывался «Новая Боровая 98%».

В МВД уточнили, в закрытом телеграм-паблике состояли самые «радикальные активисты», которые организовывали протесты в жилом комплексе, обсуждали, как дестабилизировать обстановку в Беларуси и так далее.

- Администратор не только обсуждал способы порчи имущества и инфраструктуры, но и высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам подозреваемый неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых акциях, за что был привлечен к административной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе.

Дома у мужчины изъяли листовки и протестную символику. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Во время задержания из квартиры жителя Минского района изъяли протестную символику, примерно 1,5 тысячи листовок, мобильник.

- Задержанному вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму», - пояснили в МВД.

И уточнили, что действия мужчины и других участников телеграм-ресурсов будут направлены на правовую оценку по уголовному делу за создание экстремистского формирования.

На видео, которое опубликовало МВД, мужчина признается в том, что модерировал чат: «Состоял в деструктивном чате «Новой Боровой». Был модератором чата и канала «Новая Боровая 98%». Свою вину признаю. Больше подобных действий обещаю не делать. И никому не советую…»

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