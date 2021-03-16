Не выявляется ПЦР-тестом и под вопросом реакция на вакцину: во Франции выявили новый штамм коронавируса

Пациенты во Франции болели всеми признаками коронавируса, а тест его все никак не подтверждал. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что новый вариант коронавируса, не определяемый обычным ПЦР-тестом, обнаружили врачи во Франции, сообщило «РИА Новости».

Во французском Минздраве сообщили о случаях заболевания новым штаммом «ковида». У пациентов с подтвержденной новой мутацией COVID-19 были все признаки заболевания коронавирусом, но ПЦР-тест раз за разом был отрицательным.

- Заражение новым типом вируса подтверждалось только благодаря секвенированию. Только за сутки 13 марта в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д`Армор было выявлено восемь заболевших новой мутацией, - констатировали в пресс-службе Минздрава.

Пока врачи не могут говорить ни о большей заразности, ни о повышенной опасности нового штамма коронавируса. Главное, что сейчас определяют вирусологи в отношении «французского» штамма - это его анализ и реакцию на вакцинацию и антитела.

Сведения о новом типе коронавируса Минздрав Франции передал в международные органы здравоохранения.

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