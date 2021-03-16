Витебского таксиста подозревают в блокировании железнодорожных путей. Фото: МВД РБ.

На 41-летнего жителя Витебска вышел уголовный розыск. Мужчина работал таксистом и использовал рабочее авто для совершения преступления: приезжал к железной дороге и замыкал рельсы, накладывая на них проволоку, - сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.

По данным милиции, установлена причастность задержанного к четырем таким фактам. В содеянном он раскаялся и пояснил, что поддался влиянию деструктивных информационных ресурсов.

Следователи дали правовую оценку действиям витебчанина и признали его подозреваемым по уголовным делам, возбужденным за умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения.

БУДЬ В КУРСЕ:

По данным МВД, с начала прошлого года в республике выявлено более 160 фактов наложения металлической проволоки на рельсы и установлено 29 подозреваемых в таких преступлениях лиц. Замыкание рельсов может привести к неправильно работе автоматики, из-за чего некоторые поезда могут задержаться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 марта 2021 года: еще 9 смертей, но хотя бы меньше 1000 заболевших за сутки. Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 марта 2021 года

В России впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Было зафиксировано 28 случаев заражения «британским» штаммом и два – южноафриканским штаммом

Главный государственный санитарный врач Минска Ермак рассказала о нарушениях масочного режима. Она добавила, что за прошлую неделю санитарные врачи обследовали 453 объекта и выявили нарушения на 14%