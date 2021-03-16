Уголовное дело против Тимы Белорусских передано в прокуратуру. Фото: Telegram-канал АТН.

Популярного исполнителя задержали 6 января. По первоначальным слухам у него нашли 2 килограмма гашиша. Позже информация уточнилась: у него нашли 0,4 г гашиша, а чуть позже - еще 0,03 г амфетамина. Судя по всему, певца быстро отпустили: в Инстаграме артиста появилось сторис, где он говорит: “До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально, потому что очень много диванных пацанов, наших комментаторов. В общем, заявляю вам открыто: все, что вы читаете, где-то видите - это неправда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда. Наркотики - это плохо, это надо понимать. Не знаю, что вы там почитали. Расходимся".

Но уголовное дело все же возбудили – по знаменитой 328-ой “наркотической” статье.

- По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш массой 0,4 грамма. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога. Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "Комсомолке" официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.

Сейчас стало известно: расследование завершено, материалы дела переданы прокурору для передачи в суд.

Наказание по ч. 1 ст. 328 предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, Тиме Белорусских 22-года. Он прославился благодаря песням «Мокрые кроссы» и «Незабудка», выпустил два альбома: «Твой первый диск — моя кассета» и «Моя кассета — твой первый диск».

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