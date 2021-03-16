Белорусских водителей могут лишать прав за обгон

ГАИ будет особенно тщательно следить за выполнением обгонов и выездом на встречку, а нарушителей лишать прав. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В ГАИ рассказали о лишении автолюбителей водительских прав в Беларуси за нарушение правил обгона.

Одна из массовых проверок таких нарушителей прошла в Могилевской области в минувшие пятницу и выходные, с 12 по 14 марта включительно. «Попались» 70 человек, им сейчас грозит лишение прав.

Усилив контроль за ситуацией на дорогах Могилевщины, инспекторы уделяли особое внимание выявлению нарушении правил обгона и выезда на встречку.

- В рамках смешанного контроля за безопасностью дорожного движения к административнои ответственности привлечено 70 водителей, нарушивших правила обгона, - констатировали в пресс-службе.

Решение о лишении того или иного нарушителя водительских прав будет приниматься специальной комиссией.

- Обгон - довольно сложныи маневр. Ошибка при его совершении может обернуться самыми серьезными последствиями. Прежде чем начать обгон, важно убедиться, что это будет безопасно для всех, - напомнили в ГАИ.

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