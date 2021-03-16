ГАИ Беларуси сообщила о начале массовой спецакции: узнали, кого проконтролируют

В Беларуси стартует акция ГАИ «Будь в безопасности!». Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Госавтоинспекция Беларуси намерена с 19 по 24 марта провести масштабную спецакцию, сообщила пресс-служба на официальном сайте МВД.

Акция под названием «Будь в безопасности!» стартует в ближайшие дни и, в первую очередь, коснется предупреждения ДТП с так называемыми уязвимыми категориями на дороге - пешеходами, велосипедистами, возчиками и другими.

- С начала 2021-го года в Беларуси уже произошла 181 авария с участием пешеходов, велосипедистов или других уязвимых участников дорожного движения. В этих ДТП погибли 38 человек, еще 143 были травмированы, - сообщили в ГАИ статистику.

Для предупреждения таких дорожно-транспортных происшествий будет проводиться массовая информработа в СМИ и медиа, а также среди населения.

Гаишники будут активно патрулироваться нерегулируемые пешеходные переходы, отработают опасные участки дорог и улиц, обратят внимание на использование фликеров.

Кроме того, под контролем будет оперативное устранение нарушений по содержанию улиц и дорог в безопасном состоянии.

- Пренебрежение элементарными правилами безопасности, неожиданное появление на дороге, отказ пешеходов от использования в темное время суток фликеров, нахождение на проезжей части в состоянии опьянения, приводят к трагедиям, - напомнили в пресс-службе.

Еще в ГАИ призвали всех участников дорожного движения, обнаружив людей, создающих своим поведением угрозу безопасности, незамедлительно звонить «102».

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