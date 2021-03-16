Минздрав рассказал, сколько медиков на самом деле уехали из Беларуси

в Беларуси активно обсуждается тема массового оттока медицинских работников из страны.

В социальных сетях и телеграмм-каналах активно обсуждается информация о массовом оттоке медработников из Беларуси. В частности, приводится ссылка, что по официальным данным по строке “Здравоохранение” из данных Белстата чистый отток медицинских работников за январь 2021 года составил 754 человека). Минздрав дал свои пояснения.

- Строка, на которую ссылаются источники телеграмм-каналов - «здравоохранение и социальные услуги». По данной строке за январь 2021 года численность всех уволенных работников - 3917, численность работников, принятых на работу - 3163, разница - 754.

Однако данная разница не является показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников.

Миздрав приводит два основных аргумента. Во-первых, в строке «здравоохранение и социальные услуги» речь идет не только об организациях системы здравоохранения, но и о других - дома-интернаты, приюты, организации, оказывающие ветеринарные услуги; организации, оказывающие санаторно-курортные услуги.

Во-вторых, речь идет обо всех работниках вышеуказанных организаций и предприятий уволенных или принятых на работу - то есть не только о медиках, но и о техническом персонале (сестры-хозяйки, санитарки, водители, повара, буфетчицы, дворники, лифтеры и т д.)

И ЧТО В ИТОГЕ?

- Анализ официальной статистической информации по итогам 2020 года показал, что в организациях здравоохранения работает 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году – 49 018), то есть уменьшение на 383. При этом количество врачей-специалистов, работающих в стационарах страны остается на уровне 2019 года – 17 тыс.

- Уменьшение произошло по врачам-специалистам амбулаторно-поликлинического звена за счет специалистов пенсионного возраста. Основная причина увольнения врачей-специалистов пенсионного возраста в 2020 году - сложившаяся эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19.

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