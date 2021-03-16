Светофоры в центре Минска не работают из-за аварии. Фото: pixabay

В центре Минска 16 марта не работают светофоры, в районе Октябрьской площади образовалась пробка, сообщает портал tut.by.

Сбой в работе светофоров произошел из-за аварии в сетях. В коммунальных службах прокомментировали ситуацию.

В частности, в диспетчерской Минских кабельных сетей подтвердили, что произошло повреждение высоковольтного оборудования, в результате перестали работать светофоры. Авария произошла в 15.55, ликвидировать ее последствия рассчитывают в течение двух часов с момента отключения.

Читайте также:

ГАИ Беларуси сообщила о начале массовой спецакции: узнали, кого проконтролируют

Новая специальная акция будет массовой и стартует по всей стране уже 19 марта (подробности).

Белорусских водителей могут лишать прав за обгон

Только в Могилевской области 70 водителей могут стать бесправниками из-за нарушения правил обгона (подробности).