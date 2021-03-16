Регулятор ЕС заявил о том, что польза вакцины AstraZeneca превышает риски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пока перевешивает вероятные риски появления побочных эффектов. Такое заявление сделали в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency), сообщает Reuters.

В частности, исполнительный директор EMA Эмер Кук рассказал, что эксперты изучают случаи образования тромбов у отдельных пациентов, получивших вакцину.

– Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек, – заявил он. По его словам, на данный момент нет доказательство того, что к их возникновение привел именно препарат от компании AstraZeneca.

По его словам, агентство рассчитывает в четверг, 18 марта, обнародовать свое заключение о вакцине.

Напомним, что ранее в ряде стран Европы приостановили использование этой вакцины. В их числе Германия, Франция, Италия, Испания и другие.

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