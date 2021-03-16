Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября: подробности указа

Обязательной замены паспортов, которые сейчас есть у населения, на новые биометрические документы, не планируется Фото: Оксана БРОВАЧ

Биометрические документы вводятся в Беларуси с 1 сентября. Такой указ подписал 16 марта Александр Лукашенко.

– В соответствии с указом биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, будет способствовать развитию электронных сервисов, – сообщает пресс-служба президента.

В документы нового типа встроят микросхему, содержащую фотоизображение, отпечатки пальцев рук и другие персональные данные владельца.

Всего в республике появится восемь новых видов документов с биометрическими данными, в числе которых будут идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

Выдача идентификационной карты будет стоить 1,5 базовой величины (в настоящее время одна базовая – 29 рублей), биометрического паспорта – 2 базовых величины.

Также в пресс-службе сообщили, что ID-карты рассчитывают использовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца.

Тем, кто захочет выехать за границу, будет нужен биометрический паспорт. Если же таких поездок не планируется, то получать этот документ не нужно. При этом изготовят биометрический паспорт только, если у гражданина будет идентификационная карта.

Кроме того, расширят функционал документов, удостоверяющих личность. За счет использования личной электронной цифровой подписи идентификационная карта позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде.

При этом в Беларуси не будет проведена обязательная замена тех паспортов, которые уже есть у населения, на новые биометрические документы.

Паспорт гражданина Республики Беларусь, который действует в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане сами будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить: биометрические документы или обычные паспорта. Стоимость оформления действующих паспортов останется прежней. Сохранится также возможность выезда за рубеж по обычному паспорту.

Читайте также:

С 2021 года белорусам начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты: зачем они нужны и сколько стоят

Отвечаем на главные вопросы о биометрических паспортах и ID-картах, которые обещают уже с 1 января 2021 года (подробности).

Белорусы начнут получать биометрические паспорта. МВД рассказало, сколько ID-карт выдадут в 2021 году

Как их получить, и что будет с обычными паспортами? (подробности)

Стало известно, когда в Беларуси начнут выдавать биометрические паспорта

Замначальника департамента по гражданству и миграции МВД отметил, что обычные паспорта будут действовать до срока окончания (подробности).