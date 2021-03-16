Подписан указ о Конституционной комиссии: ее возглавил Петр Миклашевич

Специальная комиссия по подготовке поправок в Конституцию появится в Беларуси в ближайшее время Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Александр Лукашенко 16 марта подписал Указ № 105 о Конституционной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Этот документ принят для выполнения положений резолюции шестого Всебелорусского народного собрания.

Комиссия должна разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Также ее наделили правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и других организаций.

До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить президенту свои предложения, затем их вынесут на республиканский референдум.

В состав комиссии включили 36 человек, среди которых есть представители госорганов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Как отметили в пресс-службе, это заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией.

Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного Суда, заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместителями будут председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

Кроме того, в состав Конституционной комиссии включены парламентарии: сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко.

Вырабатывать предложения по изменению Конституции в составе Комиссии будут и представители органов местного самоуправления. Это, в частности, председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Среди представителей реального и финансового секторов экономики в комиссию вошли генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько, председатель правления ЗАО «БСБ Банк», кандидат экономических наук Сергей Дубков, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович, гендиректор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», заслуженный работник промышленности Беларуси Николай Мартынов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман.

Кроме того, в комиссию вошли представители общественных объединений: председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерием Мицкевичем, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Представители науки и образования в составе комиссии – это заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич, заместитель Председателя Конституционного Суда, доктор юридических наук Наталья Карпович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук Артем Пухов, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований, кандидат юридических наук Екатерина Речиц, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь – руководитель Института правовых исследований, кандидат юридических наук Елена Семашко.

Сферы культуры и спорта в составе комиссии представляют ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения Екатерина Дулова, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Театр-студия киноактера», народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Александр Ефремов, мастер спорта, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, заслуженный мастер спорта Наталья Цилинская.

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