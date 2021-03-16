Видеофакт: автомобиль горел на улице Брилевской в Минске

Автомобиль горел на улице Брилевской в Минске. Фото: скриншот видео ГАИ

Легковой автомобиль загорелся 16 марта в Минске, его пришлось тушить спасателям и инспекторам ГАИ. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сотрудники ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, осуществляя контроль за дорожным движением на ул.Брилевской, заметили припаркованный у края проезжей части «Пежо», у которого из-под капота шел густой дым», – рассказали подробности в ГАИ.

Там добавили, что сразу же инспекторы вызвали сотрудников МЧС и принялись с помощью огнетушителей самостоятельно ликвидировать пламя.

Совместными усилиями сотрудников ГАИ и МЧС пожар был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.