В МВД рассказали о задержании в Минске айтишника, который обвиняется в финансировании протестов. Фото: скриншот видео МВД

Сотрудники ГУБОПиК задержали 30-летнего минчанина, «который 9-11 августа участвовал в массовых беспорядках в районе стелы «Минск – город-герой» и около станции метро «Пушкинская», сообщили в пресс-службе МВД.

«Установлено, что мужчина работал инженером-программистом в известной IT-компании и перечислял деньги для финансирования протестов», – рассказали подробности в МВД.

Отмечается также, что задержанный консультировал представителей редакции Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, рекомендуя наиболее безопасные и анонимные способы сбора денег для поддержания протестной активности.

Его действиям дадут правовую оценку. Также пресс-служба опубликовала видео с задержанным, где он рассказал, что работает в EPAM Systems инженером-программистом, называет свою зарплату и заявляет, что раскаивается в содеянном.

– По моему мнению, протестное движение поддерживает очень большая часть ИТ-сообщества только потому, что у них все очень, очень, очень, очень хорошо, и они с жиру бесятся. Это единственная причина, почему они участвуют во всем этом. Если бы они жили как большинство других белорусов, они бы больше это ценили. А поскольку им больше ценить нечего, они и занимаются всякой ерундой.

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