Замглавы МВД Беларуси считает, что время «протестунов» закончилось

Николай Карпенков получил новое назначение. Фото: sb.by

Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков 16 марта заявил о том, что время протестующих в стране закончилось.

– Время этих бчбэшников и протестунов, оно закончилось. Это явление сошло на нет. Вот уже несколько месяцев подряд с их стороны проявлений нет, – утверждает он в интервью Sputnik Беларусь.

По словам Карпенкова, среди тех, кто участвовал в несанкционированных массовых акциях, которые начались после президентских выборов, силовики увидели знакомые лица: лидеров футбольных фанатов, неонацистов и анархистов. Также он добавил, что в числе таких лиц есть коммерсанты, которые никогда не платили налогов.

– Кто-то в лесу бегает с флагом и пытается что-то снять, показать, выбросить в интернет, чтобы ему за это заплатили. Либо в самом темном и отхожем углу, во дворе проводят какие-то акции, или кричат в форточку «Жыве Беларусь», – сказал Карпенков.

Он также пояснил, как будут действовать силовики в случае протестов в День Воли 25 марта.

– Есть определенные контрольные даты – 25 марта – День БНР, когда они скажем так выползают на свой, на этот праздник. Я скажу так, пройдя те испытания, которые выпали на всю долю правоохранителей, мы знаем, как с ними бороться и что нам в этой ситуации предпринимать. Надо активно и буквально с первых минут приступать к тем действиям, которые нами выработаны. И мы быстро разберемся, повторим все то, что было, если в этом будет необходимость. Но я абсолютно убежден, что если что-то там и будет, то это будут какие-то там десятки, не более того, – высказал мнение Карпенков.

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