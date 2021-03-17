Вакцину от COVID-19 начали испытывать на детях от 6 месяцев до 12 лет

Американская компания тестирует свою вакцину от коронавируса на грудничках и детях до 12 лет, а также отдельно на подростках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что компания Moderna (США) начала испытывать на средней и поздней стадиях свою вакцину от коронавируса mRNA-1273 на детях, сообщило информагентство Reuters.

Прививки препарата Moderna получат дети самых разных возрастов: от 6 месяцев до 12 лет. Только на первом этапе испытаний запланировано вколоть вакцину более 6,7 тысячи детей из Канады и США.

Вирусологи сообщают, что в детской вакцинации, как и у взрослых, будет оцениваться эффективность введения двух доз препарата - но с интервалом в 28 суток. Участвовать в исследовании будут только здоровые дети.

Известно, что вакцина компании Moderna уже получила одобрение для экстренного использования жителями США совершеннолетнего возраста - от 18 лет и старше.

Отдельно проводятся испытания данного препарата на подростках в возрасте от 12 до 18 лет.

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