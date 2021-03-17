Хотел машину в лизинг, а может сесть на два года: вот как попался житель Полоцка

Для постановки машин на учет в МРО и оформления авто в лизинг белорусы предъявили фальшивые документы и справки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что минские оперативники выявили нескольких граждан, предоставивших поддельные документы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. На махинациях поймали жителей Полоцка и Несвижа и директора ООО.

Так 24-летний полочанин предоставил в минскую организацию поддельную справку о доходах, чтобы получить авто в лизинг. А его «коллега» - безработный 34-летний житель Несвижа совместно с директором одного минского ООО предъявили в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома подложные договоры купли-продажи на машины для постановки их на учет.

- Так же, намереваясь поставить авто на учет, подложный договор купли-продажи на «Фольксваген Поло» предъявил 33-летний специалист по маркетингу, - прокомментировали в пресс-службе.

Дела переданы в СК на правовую оценку. За изготовление и предъявление подложных документов максимально подозреваемым грозит до 3 лет заключения (ч.1 ст.380 УК РБ).

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