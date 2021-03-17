Британские врачи перечислили опасные симптомы образования тромбов

Тромбы чаще всего образуются в ногах, но потом перемещаются и могут попасть даже и в легкие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что британскими медиками названы симптомы образования тромбов, информирует «РИА Новости» со ссылкой на специализированный медицинский ресурс Express.

Эта тема стала очень актуальной после того как начал разворачиваться скандал вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca. Несмотря на то, что пока нет окончательных исследований и прямых доказательств о прямой связи между введением препарата и последующим образованием тромбов, многие страны стали отказываться от использования данной вакцины, в том числе это сделали Франция, Италия, Германия и другие.

Пока же британские врачи перечислили главные симптомы, которые свидетельствуют о развитии в организме тромбов.

Поясняется, что кровяные сгустки чаще всего образуются в нижних конечностях. Поэтому самым частым признаком тромбоза становится отек ног.

- В ногах может усиливаться зуд, а кожа начинает приобретать красный или синий оттенок, - информирует медпортал.

С развитием заболевания зуд перетекает в боль. При этом если сгустки находятся в области голени, то еще у больного могут быть спазмы или судороги.

Тромб может двигаться и перемещаться, например, из ног в легкие. Признаки этого: затрудненное дыхание, боль в груди, сильный кашель, а также головокружения. Если у человека есть эти симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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